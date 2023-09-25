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В Тульской области системы ПВО отразили атаку БПЛА

25 сентября 2023, 00:09
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Над Тульской областью силы ПВО предприняли меры по отражению атаки БПЛА.
«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано», — говорится в сообщении министерства по региональной безопасности «ВКонтакте».

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.


Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#тульская область
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ
24 сентября 2023, 22:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия после ракетных атак ВСУ наносит мощные удары по территории Украины.
«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон подчеркнул, что действия ВС Украины грозят полным уничтожением Генштаба в Киеве.

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#украина
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#удар
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Вучич анонсировал заседание Совбеза Сербии после столкновений в Косово
24 сентября 2023, 21:53

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал заседание Совета национальной безопасности Сербии после гибели сербов в Косово.
Вучич также не исключил принятия «решений».

Ранее Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Он также добавил, что еще два человека получили ранения.

Напомним, председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.

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#полицейские
#операции
#нато
#удар
#вучич
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Франция отзывает посла и весь персонал посольства в Нигере
24 сентября 2023, 21:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция отзывает своего посла и дипломатов из Нигера, они вернутся в Париж в ближайшие часы. Об этом Макрон сообщил в интервью телеканалу TF1.
Президент Франции также сообщил о прекращении «военного сотрудничества с Нигером» и пообещал вывести свои войска до конца этого года.

Напомним, ранее Франция уже приступала к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.

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#военные
#соглашения
#нигер
#франция
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Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений с полицией Косово
24 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Об этом Вучич сообщил в ходе пресс-конференции.
Вучич добавил, что еще два человека получили ранения. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.

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#полиция
#операции
#нато
#удар
#вучич
#сербия
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Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Белград
24 сентября 2023, 20:52

Фото: iStock/alexis84

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Об этом Фелингер написал в социальной сети X.
Он призвал подготовить интервенцию против Сербии, а также начать атаку Белграда прямо сейчас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.

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Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины

#полиция
#война
#операции
#нато
#сербия
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Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины
24 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала TVP.
Дуда также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза.

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#поставки
#польша
#ес
#ек
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Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края
24 сентября 2023, 17:35

Фото: iStock/ollegN

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении миссии в соцсети X.
Сообщается, что KFOR под руководством Североатлантического альянса решительно осуждает нападение на полицию Косово и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего полицейского. В сообщении также говорится, что миссия активно работает над поиском решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.

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#полиция
#нападение
#соболезнования
#нато
#сербия
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Пашинян и Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде
24 сентября 2023, 17:12

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщили в Совбезе Армении.
Сообщается, что подготавливать встречу в Брюсселе будет секретарь Совбеза Армен Григорян. 26 сентября, во вторник, Григорян встретится с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для обсуждения деталей переговоров сторон.

Как стало известно, в Брюсселе у Григоряна также состоятся встречи с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

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#соглашения
#политика
#армения
#азербайджан
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Стал известен грубейший просчет Зеленского
The Spectator: поведение Зеленского может лишить Киев поддержки
24 сентября 2023, 17:00

Фото: сайт Кремля

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки. Об этом сообщает The Spectator.
По информации издания, Зеленский попал в серьезный переплет. Сообщается, что украинский лидер пытается преподнести Западу идею, что не они оказывают поддержку Украине в конфликте с РФ, а Киев помогает им, по этой причине западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его страну.

Отмечается, что президент Украины поступает так ради того, чтобы украинцы считали себя гордой и непоколебимой нацией. По данным статьи, такое поведение может лишить Зеленского и ее страны поддержки Запада.

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