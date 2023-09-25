В Тульской области системы ПВО отразили атаку БПЛА

Фото: сайт Минобороны РФ
Над Тульской областью силы ПВО предприняли меры по отражению атаки БПЛА.
«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано», — говорится в сообщении министерства по региональной безопасности «ВКонтакте».
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.
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