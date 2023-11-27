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«В тупике»: Американский дипломат попытался рассказать Западу о ситуации на Украине

Даалдер: США стоит сфокусироваться на гарантиях безопасности для Киева
27 ноября 2023, 12:14
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В нынешней ситуации Западу необходимо сменить стратегию в отношении Украины и сфокусироваться на гарантиях безопасности для Киева, с таким заявлением выступил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в своей статье для издания Politico.
«Нынешний тупик должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», - прокомментировал ситуацию Даалдер.

По его словам, процесс вступления Киева в Североатлантический альянс может растянуться на долгие годы. Однако, Украина нуждается в двусторонних гарантиях безопасности уже сейчас, именно поэтому её западными союзникам стоит сфокусироваться именно на этом моменте.


Даалдер считает, что Запад должен предоставить гарантии безопасности хотя бы той территории, которую Украина пока ещё контролирует.

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#нато
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#безопасность
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В китайском МИД прокомментировали сообщение о строительстве тоннеля в Крым
Вэньбинь назвал сообщения о строительстве тоннеля в Крым ложью
27 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Сообщения о строительстве Россией и Китаем подводного тоннеля, который соединит Крым со всей остальной Российской Федерацией – это ложь, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.
«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», - заявил Вэньбинь. 

Ранее издание The Washington Post, со ссылкой на информацию, полученную украинскими спецслужбами, сообщали российские бизнесмены и их китайские коллеги провели переговоры о строительстве подземного тоннеля, который соединит Крымский полуостров со всей остальной Россией. 

При этом, по данным WP компания из КНР уже готова взяться за реализацию проекта, однако, требует от России строгой конфиденциальности, поскольку боится наложения западных санкций.

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#переговоры
#мид
#китай
#россия
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#крым
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Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит приём просителей убежища на границе с РФ
27 ноября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти перестанут принимать запросы на предоставление убежища. Это будет касаться людей, которые переходят границу с Россией.
Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники крупнейшее издание страны Helsingin Sanomat. В публикации указано, что правительство Финляндии уже полностью готово к закрытию восточной границы. Цель состоит в том, чтобы решение по этому поводу было принято как можно скорее.

В минувшие выходные министр финансов Финляндии и глава партии «Истинные финны», одной из наиболее влиятельных, входящих в правительство, написала в своем блоге, что такое решение остается единственно возможным, а никакие другие ухищрения на границе не дадут результата.

За субботу и воскресенье на единственный функционирующий на российско-финской границе контрольно-пропускной пункт «Райа-Йоосеппи — Лотта» прибыли 58 человек, которые запросили убежище в Финляндии.

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#граница
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Секретарь СНБО Данилов призвал бороться с пацифистами на Украине
27 ноября 2023, 11:53

Фото: iStock/JARAMA

Россия через своих агентов пытается убедить россиян в реальности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и армией, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По его словам, никакого конфликта между Зеленским и командованием Вооруженных сил Украины, а тем более, солдатами, на самом деле нет. Так Москва через своих агентов пытается смутить украинский народ, чтобы посеять в обществе уныние и депрессию. Он также убеждён, что цель России – расколоть украинское общество и привести его к состоянию анархии, которая царила на Украине в период 1917-1921 годов. 

Данилов заявил, что он боится не столько государственного переворота, сколько прорыву к власти так называемых пацифистов, которые захотят поэксперементировать с возвращением в страну русского языка и культуры.

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#русский язык
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Ушаков обвинил НАТО в ситуации вокруг Украины
Ушаков: ситуация вокруг Украины стала результатом упёртости НАТО
27 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Ситуация, в которой сейчас находится Украина, произошла из-за игнорирования НАТО интересов России. Так считает помощник президента РФ Юрий Ушаков, об этом он рассказал в рамках своего выступления на открытии «Примаковских чтений».
Он рассказал, что еще в начале его министерской карьеры в МИД Евгений Примаков выражал обеспокоенность активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда, по словам Ушакова, хотели создать новую систему европейской безопасности, в которой НАТО совместно с другими организациями вступила бы «под общий зонтик ОБСЕ». Однако руководства США и других стран альянса отказались принимать предложенные правила обеспечения безопасности в Европе.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», - заявил Ушаков.

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#сша
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#правила
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Опоздание на работу из-за снегопада: Юрист Соловьёв объяснил, как отстоять свои права
Юрист Соловьёв объяснил, что делать при опоздании на работу из-за снегопада
27 ноября 2023, 11:41

Фото: IStock/peterspiro

Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики. Из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», как действовать при опоздании на работу из-за непогоды.
По словам собеседника, работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который не явился на работу вовремя. Однако опоздавший может обжаловать выговор, так как фактические его вины в опоздании нет.
«Вины работника в совершении дисциплинарного проступка в этом случае  нет, потому что снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, причинно-следственных связей нет. Но если вы понимаете, что опаздываете на работу из-за непогоды, то лучше позвонить и предупредить об этом руководство», — сказал Соловьёв, добавив, что в будущем это может стать доказательством при обжаловании выговора.
Юрист рекомендовал фиксировать на камеру свой путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность. Если руководство откажет в обжаловании, с этими материалами можно будет обратиться в суд.
«Если вы стоите на остановке и видите, что таких людей много, — обменяйтесь контактами, чтобы потом быть свидетелями друг у друга. Это рабочая история. Также нужно сделать скрины прогноза погоды, различных предупреждений, можно сделать фотографию автобуса, маршрутки, на которой вы едете, можете видео сделать, как весь транспорт стоит, и сколько снега на дороге. При разбирательствах можно также запросить справку из регионального метеорологического центра, справку из транспортного предприятия с трекером автобуса. Ваш звонок руководству тоже будет доказательством в суде. Не поленитесь, позвоните, предупредите, какими бы не были отношения у вас с начальником», — добавил юрист.
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#снегопад
#работа
#суд
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Ушаков объяснил, почему США имеют непосредственное отношение к конфликту в Газе
Ушаков: США сыграли роль в неурегулировании конфликта Палестины и Израиля
27 ноября 2023, 10:26

Фото: kremlin.ru

Политика Соединенных Штатов Америки в отношении палестино-израильской проблемы привела к тому, что конфликт не был вовремя урегулирован, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Политика США, потакавших одной стороне, и монополизация ими палестино-израильского урегулирования, привела к нынешнему кризису», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

Он также отметил, что в условиях разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта, прежде мировые лидеры слова Соединенные Штаты Америки, продолжают терять свой суверенитет. В то же время, страны конфликтующего региона развиваются и стремятся укрепить свой суверенитет и независимость от Запада.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что лучшей гарантией безопасности для Израиля может стать становление палестинского государства, которое сможет контролировать воинствующие группировки, такие, как ХАМАС.

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#сектор газа
#палестина
#россия
#конфликт
#регион
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FT: Боррель назвал становление Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля
27 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Cineberg

Становление суверенного государства Палестина станет лучшей гарантией безопасности для Израиля, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье для Financial Times.
«Мы должны сохранять возможность установления мира открытой. Моя недавняя поездка в регион укрепила мою убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства», - написал Боррель в своей статье. 

По мнению дипломата, только установленная государственная система сможет предотвратить дальнейшие нападения движения ХАМАС на соседние регионы, в том числе Израиль.

При этом, по словам Борреля, под управление единого палестинского государства должны перейти сектора Газа и оккупированный Западный Берег, включая Восточный Иерусалим.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#евросоюз
#государство
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Американский эсминец подвергся ракетной атаке со стороны Йемена
27 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/bpawesome

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о запуске двух ракет в сторону эсминца Mason с территории Йемена. Военное судно прибыло на помощь танкеру Central Park, захваченному накануне хуситами в Аденском заливе Аравийского моря.
Ракеты упали примерно в десяти морских милях от кораблей, сообщает военное ведомство в своей социальной сети X (бывший Twitter). Отмечается, что этот акт агрессии был предпринят в ответ на арест пяти боевиков, причастных к захвату судна. Ракеты были выпущены с территории Йемена, контролируемой хуситами.

Эсминец Mason входит в состав ударной авианосной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр». В результате атаки корабль не получил никаких повреждений. В сообщении также указано, что никто из членов экипажа не пострадал.

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#арест
#корабль
#twitter
#ракеты
#сша
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«Деградировал»: Американский врач признал недееспособность Байдена
Бывший врач Белого дома: Байден не в состоянии исполнять обязанности президента
27 ноября 2023, 08:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский лидер Джозеф Байден уже не в состоянии выполнять обязанности президента, а его пребывания на посту главы США угрожает безопасности страны, с таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью для Fox News.
«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - прокомментировал ситуацию Джексон. 

По словам врача, он работал в Белом доме при трёх предшественниках Байдена, и прекрасно знает, как изнурительно выполнять обязанности президента. 

Джексон также отметил, что никто в мире больше не боится и не уважает Соединенные Штаты именно потому, что во главе страны нет действительно сильного лидера.

Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.

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