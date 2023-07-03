В Турции назвали вступление Швеции в НАТО «несбыточной мечтой»

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Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что вступление Швеции в НАТО - несбыточная мечта Стокгольма, который отказывается выполнять требования Анкары
По его словам, Турция всегда выполняет обещанное, в отличие от оппонентов, которые свое слово не держат. Он также отметил, что для Швеции, вступление в НАТО является несбыточной мечтой, потому что страна не выполняет своих обещаний.
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Анастасия Крестьянова