В Турции планируют обсудить заявку Швеции в НАТО

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Sabah пишет, что кабмин Турции планирует обсудить повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО 3 июля
Турецкое правительство 3 июля планирует обсудить повышение зарплат государственных служащих и заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет Sabah.
Кабмину необходимо будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тысяч лир (около $850) и освобождении некоторых групп населения от налогов при покупке компьютеров и телефонов.
Также будет рассмотрена инициатива по поддержке пенсионеров и положение, которое запретит повышать арендную плату более чем на 25% до июля 2024 года.
Правительство обсудит и выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО.
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Кабмину необходимо будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тысяч лир (около $850) и освобождении некоторых групп населения от налогов при покупке компьютеров и телефонов.
Правительство обсудит и выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО.
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Мария Фирсова