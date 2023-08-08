В Турции назвали маловероятной версию о диверсии при взрыве в порту Дериндже

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Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал считает маловероятной версию о возможной диверсии в турецком порту Дериндже, где накануне прогремел мощный взрыв, передает телеканал CNN Türk.
Он объяснил, что в портовую зону никто не может войти без определенной проверки на безопасность..
По его словам, прежде чем говорить о возможной диверсии, сначала необходимо провести расследование и необходимые экспертизы, которые помогут установить истинную причину взрыва.
Напомним, накануне стало известно о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль.
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«Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но возможность (диверсии. — ред.) рассматривается как более слабая», — заявил Гюльдал.
По его словам, прежде чем говорить о возможной диверсии, сначала необходимо провести расследование и необходимые экспертизы, которые помогут установить истинную причину взрыва.
Напомним, накануне стало известно о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль.
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Элина Позднякова