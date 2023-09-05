В Турции назвали геополитических проигравших в украинском конфликте

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Киев и страны Евросоюза потерпели геополитическое поражение в конфликте на Украине. Так считает обозреватель турецкой dikGAZETE Унвер Сель.
«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия», — отметил Сель в своем материале.
Он добавил, что Турция и весь мир уже это осознают.
Ранее группа депутатов от Левой партии в бундестаге ФРГ обратилась к правительству страны в связи с вопросом о поставках кассетных боеприпасов на Украину. В своем обращении парламентарии выразили озабоченность по поводу возможных поставок оружия, совместимого с кассетными боеприпасами, и указали на возможное нарушение Германией ратифицированной «конвенции Осло» по кассетным боеприпасам.
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