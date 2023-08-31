В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана

Фото: сайт Кремля
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 4 сентября в Сочи.
Данную информацию подтвердил турецкий дипломатический источник, пишет «МК».
Официально дата встречи пока не объявлялась. Информация о встрече президентов появилась в начале августа. Сообщалось, что Эрдоган ждал Путина в Турции с официальным визитом.
Сообщается, что в ходе грядущих переговоров, российская и турецкая стороны могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправился на Украину, где заслушал мнение, относительно зернового соглашения киевских властей. Они заявили, что в прежнюю сделку возвращаться не хотят, а новые договоренности были бы не против рассмотреть. Затем, турецкий дипломат направится в Москву, где переведет переговоры с российской стороной.
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«Пока встреча планируется на 4 сентября», - сообщил источник.
Сообщается, что в ходе грядущих переговоров, российская и турецкая стороны могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправился на Украину, где заслушал мнение, относительно зернового соглашения киевских властей. Они заявили, что в прежнюю сделку возвращаться не хотят, а новые договоренности были бы не против рассмотреть. Затем, турецкий дипломат направится в Москву, где переведет переговоры с российской стороной.
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Мария Фирсова