В Турции назвали возможную дату и место встречи Путина и Эрдогана

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Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
По информации телеканала, Эрдоган отправится в Россию 4 сентября. Он посетит Сочи, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.
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