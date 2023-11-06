В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана

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В Турции обсуждают «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Об этом сообщает Sabah.
Кадры встречи распространило турецкое ведомство. На кадрах видно, как Блинкен совершил попытку обнять Фидана, делая шаг вперед, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря США.
Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.
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Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».
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Екатерина Коршунова