В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

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Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ опровергла сообщения, распространявшиеся в СМИ и социальных сетях, о газовом долге перед Россией в размере 27,5 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте предприятия.
Компания заявила, что такие утверждения не имеют основания и что они преднамеренные и злонамеренные. BOTAŞ призвала общественность не придавать значения подобным необоснованным новостям и обвинениям, отметив, что они могут нанести урон репутации компании на национальном и международном уровне.
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Артем Кузьмин