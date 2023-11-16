В Турции потребовали отозвать рассмотрение заявки Швеции о вступлении в НАТО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии требуют отзыва рассмотрения заявки Швеции о вступлении в НАТО. Об этом в соцсети X написал представитель партии Кюршад Зорлу.
Ранее телеканал Habertürk сообщал, что парламентская комиссия Турции не приняла решение по протоколу о членстве в НАТО, поэтому дискуссии продолжатся, однако точная дата следующего заседания ещё не назначена.
Отмечается, что турецкая оппозиция требует отозвать рассмотрение запроса из-за недостаточности доводов.
Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае 2022 года. Вместе с ней запрос поступил от Финляндии, которая 4 апреля 2023 года стала участником Альянса. Отмечается, что Швеция не может добиться согласия Венгрии и Турции на вступление в НАТО.
Читайте также:
В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции
Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Отмечается, что турецкая оппозиция требует отозвать рассмотрение запроса из-за недостаточности доводов.
Читайте также:
В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции
Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Анастасия Чинкова