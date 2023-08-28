В Турции сомневаются в сохранении зерновой сделки без участия России

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Турция сомневается, что зерновая сделка может продолжаться без участия в ней России. Так считает главный советник президента страны, посол Акиф Чагатай Кылыч, передаёт телеканал NTV.
«Хотя российская сторона заявила о выходе (из сделки – ред.), она сказала, что может их продолжить, если будут сформированы определенные условия, соответствующие ее ожиданиям», - сказал Кылыч.
При этом, по его словам, украинское руководство также намерено продолжать переговоры по теме зерновой сделки. Посол уточнил, что в настоящее время в Стамбуле продолжают находиться представители ООН и Украины. Таким образом, работа по возобновлению сделки продолжается.
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Элина Позднякова