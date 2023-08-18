В Турции сообщили, что сухогруз Joseph Schulte перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию

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Министерство национальной обороны Турции сообщило, что сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который вышел из порта Одессы и вошел в Босфор, гружен контейнерами, а не сельскохозяйственной продукцией.
В ведомстве не уточнили, что находится в этих контейнерах.
Напомним, несколько турецких СМИ сообщили, что сухогруз, который вышел в среду, 16 августа, из Одессы, где он находился до начала спецоперации на Украине, стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.
Зерновая сделка была прекращена по инициативе РФ. Москва объяснила решение тем, что стороны соглашения не выполняют договоренностей. Отмечается, что после выхода России из соглашения, поставки зерна с Украины сократились почти в полтора раза.
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Напомним, несколько турецких СМИ сообщили, что сухогруз, который вышел в среду, 16 августа, из Одессы, где он находился до начала спецоперации на Украине, стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова