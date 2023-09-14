В Турции приостановили строительство газового хаба для поставок из РФ из-за разногласий

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Из-за споров по поводу контроля за газовым хабом в Турции, презназначенным для поставок из России, реализацию проекта задерживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
По информации агентства, речь идет о возникших «управленческих проблемах», которые выражаются в борьбе за управление газовым хабом между Москвой и Анкарой. Напоминаем, что о создании хаба заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках».
Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.
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Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.
«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул Эрдоган.
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Диана Аванесян