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В Турции приостановили строительство газового хаба для поставок из РФ из-за разногласий

14 сентября 2023, 23:27
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Из-за споров по поводу контроля за газовым хабом в Турции, презназначенным для поставок из России, реализацию проекта задерживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
По информации агентства, речь идет о возникших «управленческих проблемах», которые выражаются в борьбе за управление газовым хабом между Москвой и Анкарой. Напоминаем, что о создании хаба заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках».

Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.


«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул Эрдоган.

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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
14 сентября 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джозефом Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает NBC News со ссылкой на украинского чиновника.
«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, конкретно место встречи лидеров США и Украины пока остается неизвестным. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

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#джозеф байден
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В США пригрозили ответными мерами на высылку американских дипломатов из Москвы
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах после высылки двух дипломатов
14 сентября 2023, 21:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы.
Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

«Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», - прокомментировали ситуацию представители посольства.

В США пообещали, что ответят на эту ситуацию «должным образом».

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#посол
#дипломат
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В Подмосковье трижды за неделю лоси выходили к людям
14 сентября 2023, 20:54

Фото: Istockphoto / John Morrison

Подмосковные охотоведы и спасатели три раза за неделю возвращали в лес лосей, вышедших к людям. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
Сохатые забрели в Раменское, Подольск и Чехов. Лося, гулявшего по улицам Чехова, охотоведам удалось прогнать в лес без применения спецсредств. В Раменском специалисты охотнадзора вместе с сотрудниками МЧС обездвижили животное и вывезли в естественную среду обитания.
 
Но самая сложная ситуация сложилась в Подольске, где крупный самец зашёл на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора приехали сотрудники благотворительной некоммерческой ветеринарной организации. Животное обездвижили, с помощью крана поместили в грузовик и вывезли в лес.
 
Лоси – крупнейшие представители семейства оленевых. Гон у них длится до начала октября. Как отметили в ведомстве, в период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населённые пункты. Поэтому нужно соблюдать осторожность и не подходить к животному близко.

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#подмосковье
#московская область
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Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
14 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/starpik

Румыния намерена расширить бесполётную зону на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
С мая 2022 года и по внесения новых ограничений самолётам и беспилотникам запрещено перемещаться на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до тысячи метров.

Теперь, согласно дополнительным ограничениям, введённым Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством национальной обороны, самолётам и БПЛА запрещено подлетать ближе 20-30 километров от границы и опускаться ниже 4000 метров. Уточняется, что исключением являются полёты самолётов госслужб, в частности, спасательных и санитарных подразделений. 

В Минобороны отметили, что информация с указанием новых ограничений была отправлена компетентным гражданским и авиационным структурам. 

Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам. 

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#румыния
#ограничения
#полеты
#граница
#украина
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В Италии украинец с ножом напал на владельца отеля из-за его русской жены
14 сентября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Италии разразился очередной скандал с участием украинских «беженцев». Подвыпивший мажор с ножом в руке угрожал жене хозяина апарт-отеля, а потом ранил и его самого.
Компания молодых украинцев забронировала апартаменты во Флоренции и принялась распивать алкоголь. В какой-то момент вечеринка стала слишком шумной, и хозяин отеля, живший с женой на втором этаже, спустился к гостям и попросил их вести себя потише, передает телеграм-канал Readovka. Один из «несчастных и гонимых беженцев» бросился на него с ножом. На шум спустилась и супруга владельца апартаментов, которая оказалась русской. Вот тут-то «укропатриоты» впали в настоящий националистический экстаз.

«Ты, значит, русская. Тогда слушай меня: я приду с друзьями, с другими к тебе, и мы тебя убьем и убьем твою семью», — кричал схвативший нож неадекватный молодой человек.

Что интересно, агрессивный «патриот» Незалежной покинул родину только год назад, когда оттуда не выпускали даже студентов, а «могилизация» для простых смертных уже шагала по стране. Очевидно, что либо его прикрыл богатый папа, либо он сам дал хорошую взятку на границе.

К счастью, владеющий апартаментами итальянец оказался не робкого десятка и достаточно крепким физически, так что он смог дать отпор дебоширу и выхватить у него оружие. Но тот успел ранить мужчину в руку. Сейчас на украинцев заведено уголовное дело, причем не только за вооруженное нападение, но и за угрозы в адрес русской женщины.





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#украина
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Премьер Украины обсудил с представителями Южной Кореи восстановление страны
Премьер Украины Шмыгаль обсудил с южнокорейскими коллегами восстановление страны
14 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рен обсудили восстановление Украины. Об этом украинский политик заявил в своём Telegram-канале.
Также, в обсуждении принимали участие бизнесмены из Южной Кореи. Они вместе с министром прибыли на Украину.

По словам Шмыгаля, приоритетными являются вопросы восстановления энергетической отрасли, разминирования территорий для обеспечения безопасности населённых пунктов и их жителей, а также восстановление разрушенного жилья. 

Кроме того, премьер-министр поблагодарил южнокорейских партнёров за передачу специального оборудования для разминирования.

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#украина
#южная корея
#ремонт
#строительство
#сотрудничество
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Шольц сравнил поддержку Украины с участием бундесвера в бомбежках Югославии
14 сентября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военная поддержка Украины имеет для Германии практически такое же значение, как участие в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после Второй мировой войны применил свои вооруженные силы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В радиопередаче Cosmo телерадиокомпании WDF немецкий лидер заявил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» или «рубежом времен» для Германии. Он также не забыл упомянуть, что война в Югославии сыграла роль в его собственной политической карьере, так как в 1998 году он стал депутатом бундестага.

Шольц вспомнил, что одним из первых решений, которое ему пришлось принимать, было немецкое участие в «миротворческой миссии» в Югославии, когда, исходя из его логики, самолеты НАТО сбрасывали бомбы на мирных жителей, чтобы прекратить убийства и установить мир в регионе. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей, в том числе 89 детей. Если Шольц видит в тех событиях аналогию с ситуацией на Украине, то не приходится удивляться, что он добивается мира, накачивая оружием киевский режим.

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#самолёты
#война
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#лидер
#мир
#нато
#шольц
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Военный эксперт Леонков назвал голословными заявления Пашиняна о миротворцах РФ
14 сентября 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Военный эксперт Алексей Леонков назвал голословными заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.
«Можно со всей ответственностью назвать заявления Пашиняна голословными. Ведь в некоторых ситуациях, которые происходили в Лачинском коридоре, порой требовалось участие и армянских властей! Но ничего подобного со стороны Еревана мы не увидели», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.

Он подчеркнул, что без российских миротворцев в регионе случился бы геноцид армян. Эксперт также напомнил о предвыборных намерениях Пашиняна ликвидировать Нагорный Карабах.

Политический обозреватель Андрей Перла также прокомментировал заявление Пашиняна, сделав акцент на том, что в подобной ситуации Россия должна следовать только своим интересам.

«Усиление Турции и Азербайджана не в интересах России. Геноцид армян — не в интересах России. И русофобский Пашинян — не в интересах России. Армения должна быть, должна быть вассальной, но в своём регионе достаточно сильной, а во главе её должен быть армянский патриот, но родившийся в Москве и без России не мыслящий ни себя, ни Армению», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#армения
#политолог
#политика
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В российской компании «Соллерс» рассказали, как на них скажутся санкции США
«Соллерс»: санкции США не окажут никакого влияния на компанию
14 сентября 2023, 19:08

Фото: iStock/Алексей Никольский

Производитель российских автомобилей «Соллерс» заявил, что не ждёт никаких последствий от попадания под санкции США, поскольку полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Представители фирмы заявили, что «Соллерс» полностью независима от внешних партнёров, поэтому не испытает трудностей от внесения в список антироссийских санкций США. 

Ранее Министерство финансов США анонсировало расширение санкций против России. В обновлённый список попали 20 человек и большое количество компаний, в числе которых российские предприятия оборонной промышленности. Помимо компании «Соллерс», под ограничения попали автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич». 

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#сша
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