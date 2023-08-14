В Турции ждут визита Путина

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Турция рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин прилетит с рабочим визитом в ближайшее время.
Турецкое издание Milliyet, ссылаясь на «осведомленный источник», пишет, что президент России может приехать в Турцию «в ближайшие дни». Это будет первый визит Владимира Путина в страну-член НАТО с момента начала СВО.
Дата и место переговоров пока обсуждаются. В рамках встречи Путин и президент Турции Эрдоган обсудят зерновую сделку и ситуацию на Украине.
Ранее сообщалось, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.
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Дата и место переговоров пока обсуждаются. В рамках встречи Путин и президент Турции Эрдоган обсудят зерновую сделку и ситуацию на Украине.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.
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Мария Фирсова