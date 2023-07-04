В Twitter восхитились Путиным из-за его уважения к Корану

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Пользователей Twitter восхитили слова президента России о том, что неуважение к Корану и другим священным писаниям непростительно. Видео с соответствующим заявлением Владимира Путина опубликовал в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл.
В комментариях пользователи сервиса микроблогов отметили, что «европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина».
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«Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — восторженно написал один из комментаторов.
«Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции», — поддержал его другой.Владимир Путин ранее, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, подчеркнул, что в некоторых странах, в отличие от РФ, не уважают чувства верующих: там не считается преступлением сожжение священных книг. Президент напомнил, что в России разжигание межконфессиональной розни законодательно считается преступлением.
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