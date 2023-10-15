В Украине призвали жителей готовиться к решению США с тяжелыми последствиями

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США в скором времени перестанут оказывать Украине поддержку из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонид Соскин на своем YouTube-канале. Как считает Соскин, это может случится уже после ноября.
Политик предупредил, что окончание оказания Штатами поддержки Украине станет для украинцев тяжелым испытанием. Эксперт отметил, что Европа также перестанет помогать Украине.
«Недолго осталось, времени совсем мало. Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», — озвучил мнение Соскин.
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Алина Юрчак