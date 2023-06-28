В украинском городе рядом с АЭС начали выдавать йодид калия

Фото: iStock/Konoplytska
В Луцке в поликлиниках начали выдавать таблетки йодида калия по распоряжению властей
Как стало известно, город находится в 100 километрах от Ровенской АЭС. По распоряжению властей, украинцам, которые приходят в поликлинику на прием, выдают таблетки йодида калия. Также местным жителям вручают памятки, в которых расписаны инструкции по применению препарата и описаны случаи, когда таблетки могут понадобиться.
Читайте также:
Украинцы начали скупать йод от радиации
Лавров назвал бредом заявление Киева о подрыве ЗАЭС
СМИ: Киевляне обносят аптеки, после слов Зеленского о подрыве ЗАЭС
Анастасия Крестьянова