В украинском телеэфире Зеленский слушал в зале сам себя на Генассамблее ООН

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В эфире украинского телемарафона появилась запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер сидит в зале во время своего выступления. Оказалось, что видео смонтировали, для того, чтобы создать видимость полного зала во время его речи. Об этом сообщает издание Klymenko.Time.
«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», - говорится в сообщении издания.
Предполагается, что монтаж был сделан для того, чтобы создать видимость полного зала во время речи украинского лидера.
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