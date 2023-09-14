В Украину прибыл старший представитель управления Пентагона по Украине

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Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине посетил Киев для налаживания сотрудничества и укрепления партнерских отношений.
В мае 2023 года Пентагон заявил, что стоимость военной помощи, направленной Соединенными Штатами в Киев завышена из-за несоответствия оценки в различных категориях. Эксперт прибыл в американское посольство в Киеве для проверки по факту повышенных цен. Информацию сообщает издание РИА Новости.
Отмечается, что для упрощения проведения расследования в ближайшее будущее на территорию Украины будет направлен дополнительный персонал.
Напомним, что ранее Пентагон сообщил, когда первые F-16 полетят над Украиной. Кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 продлится от 6 до 9 месяцев.
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Отмечается, что для упрощения проведения расследования в ближайшее будущее на территорию Украины будет направлен дополнительный персонал.
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Алина Юрчак