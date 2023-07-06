В УПЦ заявили о захвате властями Украины корпусов Киево-Печерской лавры

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Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что власти захватили корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.
По его словам, к захвату причастны украинские власти. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«Сообщают о захвате корпусов монастыря», - написал Чекман.
Ранее сообщалось о захвате храма в Киевской области. Раскольники действовали под прикрытием полиции и смогли захватить храм канонической УПЦ.
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«Сообщают о захвате корпусов монастыря», - написал Чекман.
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Анастасия Крестьянова