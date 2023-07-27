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В «Уралхиме» сообщили, что почти все регионы мира по-прежнему покупают их продукцию

Гендиректор «Уралхима» Коняев: Почти все регионы мира по-прежнему покупают продукцию компании
27 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/FotoDuets

Генеральный директор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев заявил, что практически все регионы мира, включая США, по-прежнему покупают продукцию компании, при этом поставки не идут только в Европу. Об этом он сообщил на саммите Россия - Африка.

По его словам, компания ведет бизнес по всему миру. Все регионы приобретают продукцию «Уралхима», включая США.

Отмечается, что компания является крупнейшим производителем удобрений, которые отправляются по всему миру. Коняев добавил, что сложности с реализацией продукции возникают только в ​европейских странах.

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#сша
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Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом
Путин: Россия выступает за сотрудничество со странами Африки в борьбе с терроризмом
27 июля 2023, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки заявил, что Россия выступает за сотрудничество ​в борьбе с угрозами.
Глава государства пояснил, что Россия выступает за взаимодействие с африканскими странами в борьбе против терроризма и экстремизма. 

Президент также заявил, что необходимо создать общее информативное пространство, где могла бы демонстрироваться реальная обстановка, без искажения фактов. Он указал на важность транслирования непредвзятой информации о происходящих в мире событиях.

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#россия
#президент
#путин
#рф
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На муниципальные выборы в Подмосковье выдвинуты 759 кандидатов
27 июля 2023, 16:39

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Советы депутатов, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Всего документы на выдвижение представили 759 человек, в том числе 633 выдвиженцев от политических партий и 126 самовыдвиженцев.
С полным списком кандидатов в Советы депутатов городских округов региона можно ознакомиться на сайте.
 
На территории Московской области подлежит замещению 211 мандатов. Конкуренция на место составляет 3,6%. До 29 июля кандидаты должны представить в территориальные избирательные комиссии документы для регистрации.
 
В Единый день голосования в 2023 году в Московской области состоятся выборы депутатов Советов депутатов в девяти городских округах. Это Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайск, Талдом, Павловский Посад и Черноголовка. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Лобня по многомандатному избирательному округу №1.
 
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Помимо выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах, в это время пройдут выборы губернатора региона и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.  
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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#единый день голосования
#московская область
#подмосковье
#мособлизбирком
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Херш: Украина благодаря зерновой сделке вывозила в Европу наркотики
27 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Yuriy_Kulik

Действие зерновой сделки позволило Украине поставлять наркотики и российскую нефть в Европу. Так считает американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, пожелавшего остаться неназванным.
«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», - приводит Херш слова американского чиновника.

При этом глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.

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#сша
#россия
#наркотики
#африка
#экспорт
#товары
#мид
#украина
#нефть
#сделки
#администрация
#рф
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В морских лагерях уже отдохнули 3,5 тыс детей из Подмосковья
27 июля 2023, 16:21

Фото: Минсоцразвития МО

Более 1 150 детей из малообеспеченных семей Подмосковья отдыхают сейчас на Черноморском побережье. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«В разгаре третья смена в лагерях Краснодарского края. Порядка 1 150 ребят из нашего региона наслаждаются солнцем и морем, получают новые эмоции и впечатления. Этим летом в морских лагерях уже отдохнули порядка 3,5 тыс ребят, ещё более 1 100 ждут начала четвёртой смены», – сказала министр. 
Для ребят организовали насыщенную программу отдыха под контролем обученных вожатых. Особое внимание – безопасности детей. 
 
В августе откроется инклюзивная смена для глухих и слабослышащих ребят в детском лагере Осташево. С ними будут работать специально подготовленные вожатые и педагоги. Программа с акцентом на прикладном творчестве и спортивных мероприятиях адаптирована под детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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#московская область
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Путин предоставил российское гражданство хоккеисту из США
Путин предоставил гражданство России американскому хоккеисту Менеллу
27 июля 2023, 15:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Менеллу. Соответствующие сведения размещены на портале официальной информации.
Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менеллу выступает за команду с 2022 года.

Указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации. Известно, что ранее хоккеист играл в американской команде и в минском клубе. 

Ранее сообщалось, что обвинившая Байдена в харассменте выразила желание получить гражданство РФ. 

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#гражданство
#паспорт
#указ
#рф
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Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
27 июля 2023, 15:40

Фото: iStock/dk_photos

Глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.
Он напомнил, что основной целью зерновой сделки являлось оказание помощи самым обездоленным, беднейшим странам Африки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляется информация о том, что сделка не достигла своих целей.

«Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты», – цитирует РИА Новости Одонго.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.

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#новости
#рф
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Депутат Нилов прокомментировал предложение о налогообложении заводчиков животных
27 июля 2023, 15:27

Фото: iStock/Nataba

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Общественной службой новостей (ОСН) прокомментировал поправку в закон «Об ответственном обращении с животными».
Внести изменения в закон предложил первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал заводчиков пройти обязательную регистрацию, вакцинировать домашних животных и выплачивать налоги.

Он уточнил, что такая мера необходима для борьбы с заводчиками, которые выводят животных в неподходящих условиях, не вакцинируют их и продают людям непородистых животных под видом и по цене чистокровных.

По мнению депутата Нилова, введение этого изменения ещё не гарантирует полную борьбу с нелегалами, останутся люди, которые не сделают разведение домашних животных своей официальной работой, за которую обязательно платить налоги.

Он обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо решить проблему большого количества бездомных животных, которые постоянно нападают на людей.
Этому виной сами люди, утверждает депутат.

В беседе с ОСН Нилов предложил создать специальные территории для выгула животных, где будут действовать свои правила. Важно проводить строгий контроль за выгулом и разведением собак, чтобы в первую очередь не навредить людям.

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#собаки
#животное
#налоги
#закон
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Военный эксперт Хрусталев: Новые северокорейские беспилотники могут быть полезны для разведки
27 июля 2023, 15:06

Фото: istockphoto/valio84sl

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время осмотра выставки «Выставка вооружений и техники - 2023» вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл с визитом в Пхеньян, показал тому новейшие беспилотники КНДР. Достоинства северокорейских дронов оценил эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
Ранее отмечалось, что новые БПЛА, созданные в Северной Корее, по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что все беспилотники подобного класса имеют почти идентичные летные характеристики и конструкцию. Отсюда и внешнее сходство.

Эксперт также добавил, что новые дроны без сомнения уже проходят испытания, а когда северокорейские инженеры смогут доработать их, довести до ума, они смогут эффективно выполнять различные боевые задачи в области воздушной разведки.

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#эксперт
#испытания
#бпла
#новости
#дроны
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США обвиняют Россию в совершении кибератак
27 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом сообщает RT.
Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что США постоянно обвиняют Россию в совершении кибератак, не приводя при этом ни одного доказательства. Он уточнил, что в настоящее время американскому правительству аргументация неинтересна.

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#сша
#хакеры
#россия
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Подмосковье ищет медработников