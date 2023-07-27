В «Уралхиме» сообщили, что почти все регионы мира по-прежнему покупают их продукцию

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Генеральный директор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев заявил, что практически все регионы мира, включая США, по-прежнему покупают продукцию компании, при этом поставки не идут только в Европу. Об этом он сообщил на саммите Россия - Африка.
Отмечается, что компания является крупнейшим производителем удобрений, которые отправляются по всему миру. Коняев добавил, что сложности с реализацией продукции возникают только в европейских странах.
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