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В Варшаве прошла акция против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты».
В протестах приняли участие несколько сотен человек. Об этом пишет издание Myśl Polska.
В рамках шествия, люди почтили память поляков, которые были убиты во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах украинских нацистов, участники акции расставили обувь перед зданием посольства.
По словам организатора протестной акции, присутствующие на шествии выражают несогласие с поставкой Киеву вооружений и высказываются против поддержки Украины.
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В рамках шествия, люди почтили память поляков, которые были убиты во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах украинских нацистов, участники акции расставили обувь перед зданием посольства.
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Анастасия Крестьянова