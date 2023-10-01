В Варшаве в преддверии выборов начался массовый марш оппозиции

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Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники протеста хотят пройти по центральным улицам Варшавы до площади Радослава. В марше участвуют не только столичные жители Польши. По информации корреспондента РИА Новости, протестующих не менее нескольких десятков тысяч.
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