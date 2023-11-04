В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов

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Более 50 активистов были задержаны в Вашингтоне после того, как они проникли в офисы сенаторов США и требовали прекращения огня в секторе Газа, сообщает газета «Washington Post», ссылаясь на информацию полиции.
Издание уточнило, что «52 человека были задержаны и обвинены в незаконных протестах, проведенных на территории Капитолия».
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