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Обозреватель Джон Кэмпфнер заявил, что Москва и Братислава после парламентских выборов в Словакии могут стать союзниками. Об этом пишет британское издание The Guardian.
«Одним махом Словакия может стать новым союзником РФ. Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», — цитирует издание слова Кэмпфнера.
Журналист добавил, что при победе Фицо на выборах политика Словакии перевернется на 180 градусов, а Братислава может начать оказывать помощь Москве. Так, внутри ЕС и НАТО вскоре «может появиться новый нарушитель спокойствия».
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