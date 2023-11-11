В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko
Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа «Астьют Одейшес» простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщает Daily Express.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании присоединилось к антироссийским странам и планирует создать «трибунал» против России по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль.
Читайте также:
Британия хочет играть ключевую роль в команде против России
Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ
Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
Екатерина Коршунова