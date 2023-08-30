В Великобритании развенчали надежды Украины на членство в ЕС

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У Украины нет ни одного шанса на вступление в Евросоюз, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью The Telegraph.
«Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины, – это не питать напрасных надежд на членство в каком-то неопределенном будущем», - прокомментировал ситуацию Кемп.
Принятие Киева в состав Европейского союза - это крайне затратный процесс в плане финансов. Помимо этого, Украина, из-за численности своего населения, может начать претендовать на доминирующую роль в Европе, которую на протяжении многих лет делят Германия и Франция.
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