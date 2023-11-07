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В Венгрии директора музея уволили за пропаганду ЛГБТ

07 ноября 2023, 02:00
Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Венгерский министр культуры Янош Чак уволил гендиректора Национального музея Венгрии Ласло Шимона за пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на венгерский минкульт.

Уточняется, что речь идёт о фотографиях с пропагандой ЛГБТ на выставке без ограничений для детей младше 18 лет.

«Гендиректор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон», — говорится в указе об увольнении Ласло Шимона.

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#лгбт
#венгрия
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В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России
В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ
07 ноября 2023, 01:53

Фото: iStock/nevenmn

По информации газеты Financial Times, более 120 британских компаний добровольно уведомили правительство Великобритании о своих нарушениях антироссийских санкций. Этот запрос был подан в Министерство Финансов партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин.
«К настоящему моменту общее число компаний, информировавших правительство Великобритании о нарушениях санкций, составило 127», — говорится в сообщении газеты.
Стейси Кин, подавшая запрос на разглашение данных в Минфин, подчеркнула, что широкий спектр санкций стал серьезным испытанием для британского бизнеса. Она также указала на влияние российских физических и юридических лиц за пределами России.

«Российские физические и юридические лица оказывают влияние за границей... если сравнивать с иранским или сирийским режимом, то там не было такой степени взаимосвязи между экономиками», — приводит газета слова Кин.
По данным издания, Великобритания ввела санкции в отношении более чем 1600 частных лиц и компаний с начала вооруженных конфликтов на Украине.

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Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине
Постпред: Франция призвала к немедленному перемирию в Газе и доставке гумпомощи
07 ноября 2023, 01:42

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал к немедленному установлению перемирия в рамках палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа.
«Франция призывает к срочному установлению устойчивого гуманитарного перемирия, которое необходимо и должно привести к окончанию вооруженных столкновений. Кроме того, необходимо обеспечить безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа», - цитирует его РИА Новости.
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#антонов
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В МИД заявили об окончательном выходе из ДОВСЕ
МИД: Россия 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
07 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

В полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из данного Договора. Этот международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Россией в 2007 году, окончательно стал прошлым», - говорится в официальном заявлении МИД России.
Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#соглашения
#соглашение
#мид
#блинкен
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«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
Макгрегор: Залужный оставил Киеву послание о грядущем поражении Украины
07 ноября 2023, 01:30

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВС Украины Валерий Залужный статьёй в Economist хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины. Об этом сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская разбита. Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своем правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что ВС России на Украине встречают достаточно слабое сопротивление. Бывший советник Пентагона считает, что чем дольше западные страны будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями сможет овладеть Россия.

По словам полковника, Соединённым Штатам рано или поздно придётся публично признать поражение Украины. Он отметил, что Западу для начала переговоров с Москвой нужно избавить от действующего президента Владимира Зеленского.

«За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что все кончено», — заключил Дуглас Макгрегор.

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#украина
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#зеленский
#переговоры
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Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России
07 ноября 2023, 01:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия РФ, а последствия этому сегодня можно увидеть на Ближнем Востоке и на Украине.
«Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без РФ решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов», — говорится в Телеграм-канале дипведомства.

Антонов отметил, что сегодня на Украине и Ближнем Востоке наглядно видны примеры трагических последствий так называемого «лидерства США». Он отметил, что в настоящее время даже американские обозреватели зачастую называют политику президента Байдена «обанкротившейся».

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#антонов
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ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
07 ноября 2023, 00:56

Фото: iStock/aapsky

За последние 24 часа украинские вооруженные силы совершили 55 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«В течение последних суток представительство сообщило о 55 случаях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины», — гласит сообщение представительства.
Под артобстрелами оказались территории семи населенных пунктов республики, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку. Также поступила информация о ранении одного мирного жителя в Горловке.

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Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Генсек ООН Гутерриш назвал конфликт в Газе кризисом человечества
07 ноября 2023, 00:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил настоятельную необходимость освободить немедленно заложников, находящихся в секторе Газа, пишут «Известия».
«Я категорически осуждаю отвратительные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября, и повторяю мой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, находящихся под их содержанием в Газе», - подчеркнул в ходе своего выступления по обстановке на Ближнем Востоке Гутерриш.
Гутерриш также обратил внимание на то, что начиная с обострения конфликта между Израилем и Палестиной, сотрудников Организации Объединенных Наций погибло больше, чем в любой другой период ее существования. Он также подчеркнул, что ситуация аналогична и среди журналистов, и количество жертв среди них стало рекордно высоким за последние три десятилетия.

Кроме того, Гутерриш выразил озабоченность тем, что наземные операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа наносят вред мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что никто не должен оставаться вне опасности, включая больницы, церкви и лагеря беженцев.

Генеральный секретарь ООН также отметил нарушения международного гуманитарного права и подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта между Израилем и Палестиной не может быть выше нормативных актов, установленных международным сообществом.

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Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа
07 ноября 2023, 00:04

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признаёт гибель множества людей в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы, безусловно, признаем, что многие, многие тысячи были убиты и еще больше получили ранения в этом конфликте», — цитирует агентство слова Кирби.

При этом координатор отметил, что данные Палестины о количестве жертв он подтвердить не может.

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#израиль
#права
#данные
#байден
#сша
#сектор газа
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США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ
WSJ: США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов
06 ноября 2023, 23:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По информации издания Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Израилю высокоточные бомбы из семейства Spice, применяемые в военной авиации, на общую сумму в 320 миллионов долларов США.
«Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов», — говорится в заявлении представителя Белого дома.
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