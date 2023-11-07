В Венгрии директора музея уволили за пропаганду ЛГБТ

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Венгерский министр культуры Янош Чак уволил гендиректора Национального музея Венгрии Ласло Шимона за пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на венгерский минкульт.
«Гендиректор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон», — говорится в указе об увольнении Ласло Шимона.
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