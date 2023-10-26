В Венгрии раскрыли, куда на самом деле пошли выделенные Украине деньги

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Часть денег, которые Украине выделили её союзники, пошла не по назначению, об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.
«Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в «коррупционные каналы», нет гарантий, что это не повторится», - прокомментировал ситуацию советник премьер-министра.
Ранее сам Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать выделение новых средств Евросоюза на помощь Украине, пока не услышит резонного обоснования для этого. По словам Орбана, Еврокомиссия заявила о намерении дополнительного сбора средств со стран ЕС для помощи Украине и приёма в европейские государства мигрантов.
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