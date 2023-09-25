В Венгрии сделали важное заявление по Украине

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Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни на одном международном форуме, а также на политической арене до тех пор, пока Киев не вернет права венгерскому национальному сообществу.
Он уточнил, что речь идет о правах венгерского сообщества, которые они имели до 2015 года. По его словам, Украина уже несколько лет терроризирует венгерские школы, пытаясь переделать их в украинские.
Он также отметил, что в одной из школ запретили петь гимн Венгрии и надевать одежду в национальных цветах страны.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье.
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«Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», - сказал Орбан.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье.
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Элина Позднякова