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В Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

Сийярто: в ЕС относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite
18 ноября 2023, 23:52
Фото: iStock/MarinaLitvinova

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Большинство глав стран-членов Евросоюза рассматривают конфликт на Украине как компьютерную игру Fortnite, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Сийярто отметил, что многие европейские лидеры оказались воодушевлены «военным психозом» и, по его мнению, утратили чувство реальности. Он заявил, что они рассматривают поставки вооружений как способ достижения мира на Украине.

Венгрия, по мнению Сийярто, не разделяет такой подход и считает, что для спасения людей необходимо завершить военные действия и начать переговоры.


«Нам нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь продлят время конфликта», — подчеркнул он.
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#венгрия
#переговоры
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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Бывшая первая леди США Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет
19 ноября 2023, 23:39

Фото: istock/SergeyPankratov

Организация Центр Картера, основанная Розалин Картер, бывшей первой леди США и супруги 39-го президента Джимми Картера, объявила о ее уходе из жизни в возрасте 96 лет.
«Бывшая первая леди, Розалин Картер, страстно отстаивавшая психическое здоровье, заботу и права женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября... в своем доме в Плейнс, штат Джорджия», — гласит заявление на сайте организации.
99-летний Джимми Картер, возглавлял США с 1977 по 1981 год и был удостоен Нобелевской премии мира по окончании своего президентского срока. Джимми и Розалин Картер были в браке с 1946 года.

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#сша
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#здоровье
#заявление
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В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией
В финском городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия КПП на границе с РФ
19 ноября 2023, 23:28

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В городе Лаппеенранта на финско-российской границе прошел митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов.
Аналогичное событие состоялось и в Ювяскюле, сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным Yle, около 200-300 человек выступили на митинге в Лаппеенранте, требуя от правительства Финляндии открыть хотя бы один из пунктов на юго-востоке страны.

18 ноября ситуация на КПП «Вартиус» обострилась, когда пограничная служба Финляндии временно приостановила его работу из-за перегрузки. Причиной стало прибытие 67 просителей убежища, что привело к перегрузке пункта.

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#закрытие
#страны
#человек
#митинг
#служба
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В России заявили о намерении США бросить Украину
Постпредство РФ: США бросят Украину из-за скорого падения киевского режима
19 ноября 2023, 21:59

Фото: istockphoto / ValleraTo

Белый Дом планирует оставить Украину без поддержки, так как киевский режим скоро падет. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, объяснив, что стратегические риски США возросли.
По словам Полянского, Америка столкнулась не только с отсутствием морали, но и с увеличенными стратегическими рисками. 
 
По словам заместителя постпреда РФ, лидеры США показали всему миру, что у них нет принципов, поскольку встали на сторону режима, жертвующего своими гражданами во благо геополитических интересов другой страны.

Ранее, журналист Никсон рассказал о последствиях для США в случае поражения Украины. Проигрыш Украины в конфликте с Россией обернется для Вашингтона огромной проблемой. В этом случае США потеряют статус сильной державы в глазах всего мирового сообщества.

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#сша
#журналист
#страны
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Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства
NBC: рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства
19 ноября 2023, 21:36

Фото: istockphoto / rarrarorro

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до самого низкого уровня за время его нахождения на посту президента. Об этом говорят результаты опроса NBC News.
Согласно итогам опроса, рейтинг одобрения Байдена упал до 40 процентов. Это связано с тем, что большинство респондентов не поддерживают его подход к внешней политике и боевым действиям между Израилем и ХАМАС.
 
По результату опроса, действующий лидер Америки впервые отстает от экс- президента США Дональда Трампа на фоне выборов в 2024 году.

Уточняется, что в результатах исследования выделяются изменения мнения избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. Если в сентябре текущего года 46 процентов таких респондентов заявили, что поддерживают работу Байдена, то теперь число одобрений среди этих граждан упал до 31 процента.

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#переговоры
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США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
19 ноября 2023, 21:15

Фото: istockphoto / vadimrysev

Lockheed Martin и ВС США успешно испытали оперативно-тактическую ракету PrSM.
Компания из Америки Lockheed Martin сообщила, что вместе с американскими военнослужащими успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM, которая заменит ATACMS.
 
По словам представителей компании, PrSM - это оперативно-тактическая ракета. Она может ликвидировать объекты на расстоянии более 400 километров.

Ранее сообщали, что новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» с одноименной ракетой заступил на опытно-боевое дежурство, передает ТАСС, ссылаясь при этом на личный источник в российской ракетно-космической отрасли.

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Британский политик Эшкрофт: Россия присоединит Украину по частям
19 ноября 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Россия вполне может присоединить всю Украину по частям, если НАТО откажется принять ее в свои ряды. Такое мнение высказал британский политик Майкл Эшкрофт.
В своей статье для издания The Telegraph он заявил, что странам Запада лучше принять на себя все риски, связанные с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе, чем допустить, чтобы Россия захватывала ее по частям, регион за регионом, как это было с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Как считает политик, НАТО и западные партнеры предают Украину тем, что тянут с ее приемом в ряды альянса. Киеву было обещано рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО как можно скорее, но на деле бесконечные проволочки в конце концов приведут к тотальному разгрому ВСУ, заключил Эшкрофт.

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#украина
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Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры
19 ноября 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом. Темой беседы была прежде всего ситуация на Ближнем Востоке.
Обе стороны выразили серьезную озабоченность текущим развитием событий в зоне палестино-израильского конфликта и согласились во мнении о необходимости скорейшего мирного урегулирования в секторе Газа, сообщили в МИД РФ. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что обстановка в анклаве не может не тревожить. 

Лавров и Абдоллахиан подчеркнули необходимость прекращения огня в зоне конфликта как можно скорее. Также была отмечена потребность оказания срочного содействия мирным жителям на территории сектора Газа.

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#мид
#мид рф
#лавров
#иран
#сектор газа
#конфликт
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В Госдуме назвали закрытие Финляндией КПП проявлением русофобии
19 ноября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал проявлением русофобской политики решение финских властей закрыть четыре из восьми контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Он напомнил финнам пословицу о том, что «без брата проживешь, а без соседа — нет.
Финский кабинет министров ранее объяснил такое решение ухудшающейся ситуацией с мигрантами на границе с Россией. По словам чиновников, российская сторона не прилагает достаточных усилий, чтобы контролировать поток мигрантов из Йемена, Сирии и других стран, у которых часто нет даже документов, дающих право на въезд на территорию Финляндии.

Парламентарий в беседе с РИА Новости выразил сожаление по поводу того, что Хельсинки встали на путь откровенной русофобии и пренебрегли многолетними дружественными отношениями, которые сложились между двумя странами. Разрыв исторических, экономических и гуманитарных связей с Россией ни к чему хорошему Финляндию не приведет, заключил Шеремет.

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#граница
#россия
#финляндия
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Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
19 ноября 2023, 18:11

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны прервать дипломатические отношения с Израилем. Такое заявление он сделал на фоне боевых действий в секторе Газа.
Духовный лидер Ирана полагает, что для того, чтобы оказать влияние на «сионистское государство» лидерам и дипломатическим ведомствам исламских стран следует хотя бы на время прервать политические отношения с Израилем. 

Ранее руководитель исламской республики обращался к своим единоверцам из других стран ввести против еврейского государства экономические и торговые санкции. В частности, приостановить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль. Также Хаменеи заявлял, что на Ближнем Востоке идет не просто война между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестино-израильский конфликт — это битва между верой и высокомерием.

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