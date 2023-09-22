В Венгрии заявили, что санкции против России провалились

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились. Такое мнение он выразил после проведенных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на ГА ООН в Нью-Йорке.
«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций», - так ответил Сийярто на вопрос, будет ли Венгрия присоединяться к антироссийским санкциям.
По его словам, несмотря на то, что Россия сталкивается с некоторыми сложностями, все равно на колени не встала, а мир на Украине не приблизился.
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