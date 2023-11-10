В Венгрии заявили, что Украина не подписала мирный договор по указанию США

Венгрия из собственных дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года в Стамбуле Украина не стала подписывать мирное соглашение с Москвой по указу США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.