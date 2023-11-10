В Венгрии заявили, что Украина не подписала мирный договор по указанию США

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Венгрия из собственных дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года в Стамбуле Украина не стала подписывать мирное соглашение с Москвой по указу США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о присутствии доказательств вмешательства Америки в мирные переговоры РФ и Украины с целью их прекращения.
При этом член палаты представителей Соединенных Штатов Уоррен Дэвидсон посчитал досадным вмешательство США в переговоры РФ и Украины в 2022 году.
Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса.
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«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое - как гласит дипломатическая сплетня - украинцы не подписали по указанию США», - заявил Орбан.
Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса.
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Элина Позднякова