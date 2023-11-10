В Венгрии заявили о неготовности Украины к переговорам о членстве в Евросоюзе

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Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая в эфире радио Kossuth.
Он также обозначил четкую венгерскую позицию, согласно которой начинать переговоры о членстве Украины в ЕС нельзя.
При этом Орбан напомнил, что Евросоюз задолжал Венгрии около пяти миллиардов евро. Однако уточнил, что Будапешт не связывает этот вопрос с украинской проблематикой. По его словам, эти две темы нужно решать отдельно.
Ранее Орбан заявлял, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным.
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При этом Орбан напомнил, что Евросоюз задолжал Венгрии около пяти миллиардов евро. Однако уточнил, что Будапешт не связывает этот вопрос с украинской проблематикой. По его словам, эти две темы нужно решать отдельно.
«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — уточнил Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным.
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Элина Позднякова