В Венгрии заявили о планах блокировать передачу Украине €500 млн

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Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт намерен не допустить передачи €500 млн Киеву
Будапешт намерен блокировать выделение €500 млн Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет агентство ТАСС.
В рамках совещания с европейскими главами МИД в Люксембурге, министр Венгрии сообщил, что до тех пор, пока венгерский банк не исключат из списка «спонсоров войны», средства Киеву направлены не будут. Он также отметил, что обращался к руководству Евросоюза с просьбой оказать на Украину давление по данному вопросу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи.
В рамках совещания с европейскими главами МИД в Люксембурге, министр Венгрии сообщил, что до тех пор, пока венгерский банк не исключат из списка «спонсоров войны», средства Киеву направлены не будут. Он также отметил, что обращался к руководству Евросоюза с просьбой оказать на Украину давление по данному вопросу.
Анастасия Крестьянова