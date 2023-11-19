В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что Украина находится весьма далеко от возможности присоединения к Европейскому союзу (ЕС), сообщает информационное агентство «Интерфакс».
«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — подчеркнул он.Читайте также:
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