В Верховной раде не исключают введения всеобщей мобилизации

Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику, поскольку опасается, что она может попасть не только в Россию, но и в Китай. Так считает военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Свои соображения он изложил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.