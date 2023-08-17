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В Верховной раде не исключают введения всеобщей мобилизации

Чернев: На Украине будет может быть введена всеобщая мобилизация
17 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине могут объявить всеобщую мобилизацию, если стране будет угрожать «потеря государственности». Об этом в интервью информационно-политическому порталу «Новости. LIVE» сообщил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев

Он уточнил, что в настоящее время Украина находится во второй очереди мобилизации из четырёх возможных. Если в стране появится риск потери государственности, придётся перейти сразу в четвёртую очередь, добавил Чернев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране ещё на 90 суток, до 15 ноября.

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#украина
#владимир зеленский
#мобилизация
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Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
17 августа 2023, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
Железняк пояснил, что военное положение и мобилизация продлены в стране на 90 суток, то есть до 15 ноября. По словам украинского депутата, продление режима начнет действовать с 18 августа. 

Ранее сообщалось, что многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия, чтобы избежать мобилизации. По информации издания El Pais, мужчины призывного возраста и молодые люди, не достигшие совершеннолетия, не хотят служить и намерены покинуть страну до получения повестки. 

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#мужчины
#люди
#мобилизация
#украина
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Турция арендовала на 99 лет военную базу в Ливии
TRT Haber: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для размещения военной базы
17 августа 2023, 09:18

Фото: iStock/naumoid

Турция взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где намерена разместить свою военную базу. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Решение турецких властей о развертывании военной базы на территории Ливии, позволит укрепить суверенитет страны на Восточном Средиземноморье. Также, военные базы смогут помочь обеспечить контроль за территориальными водами страны и гарантировать безопасность торговым судам.  

По информации телеканала, Анкара разместит на военных базах в Ливии системы ПВО и боевые БПЛА. 

Ранее сообщалось, что Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

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#военные
#безопасность
#бпла
#контроль
#страны
#пво
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Более 30 мирных жителей погибли в Нигере после атак
ActuNiger: 31 человек погиб из-за атак вооруженных людей в Тиллабери в Нигере
17 августа 2023, 08:56

Фото: iStock/Yuzu2020

31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа. Об этом сообщает издание ActuNiger.
Издание поясняет, что в минувший вторник, в результате вооруженного рейда, были убиты более 30 мирных жителей. В нескольких районах страны прошли группы террористов, совершившие массовое убийство. Все погибшие - гражданские лица, заявило агентство, ссылаясь на собственные источники.  

Напомним, в конце июля военные Нигера заявили об отстранении от власти президента страны. Несколько недель назад, страны-члены ЭКОВАС приняли план, который будет приведен в случае военного вторжения в государство.  
 
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#убийство
#военные
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#страны
#план
#государство
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Американский офицер подсказал Зеленскому путь к сохранению территорий
Офицер ВС США Дэвис: Киев должен заморозить конфликт, чтобы сохранить территории
17 августа 2023, 07:22

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украина не сможет одержать победу на фронте, а для того, чтобы не потерять остатки территории, необходимо заморозить конфликт. Таким мнением поделился отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
Офицер пояснил, что Киев понес большое количество потерь при ведении боевых действий. Оснований верить в то, что резервы удастся восстановить в ближайшее время нет. Для того, чтобы Украина не лишилась оставшихся территорий, конфликт должен быть заморожен. Власти должны пойти на дипломатическое урегулирование и начать переговоры, подчеркнул эксперт.  

Он также заявил, что чем дольше США и Украина будут игнорировать реальность, тем больше территорий потеряет страна. Дэвис подчеркнул, что США направили более ста миллиардов долларов на Украину и боле миллиона боеприпасов и ракет, по его мнению, пора признать, что инвестиции не окупились. 

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#сша
#конфликт
#украина
#зеленский
#киев
#переговоры
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Замглавы пресс-службы Госдепа Пател потребовал от Москвы возобновить зерновую сделку
17 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Пул №3».
«Мы призываем Россию немедленно вернуться в зерновую сделку.<...> несколько российских атак разрушили склады и амбары в украинском порту на Дунае рядом с границей Румынии. Это вдобавок к предыдущим атакам России на украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Рени и Измаиле. <...> Москва продолжает препятствовать тому, чтобы поставки зерна добирались до тех, кому они нужны по всему миру. Это неприемлемо. Путина просто не заботит глобальная продовольственная безопасность», — осудил действия России Ведант Пател.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва оставляет дверь для реализации черноморской инициативы открытой. Для этого, по его словам, Вашингтону и его союзникам нужно, по большому счету, лишь одно: «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

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#зерновая сделка
#сша
#россия
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Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие
17 августа 2023, 05:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику, поскольку опасается, что она может попасть не только в Россию, но и в Китай. Так считает военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Свои соображения он изложил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В частности, заявил эксперт, именно из-за нежелания того, чтобы Россия и Китай пользовались секретной информацией американских военных, Соединённые Штаты долгое время не желали поставлять на Украину танки Abrams.

«Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил он.

По словам Хо, аналогичные опасения удерживают Вашингтон и от поставки Украине ракет ATACMS,окончательное решение по которым до сих пор не принято.

Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал.

Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование.

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#военная техника
#сша
#китай
#поставки
#россия
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Посол Антонов: Удар ВСУ по Крымскому мосту — откровенный теракт, но США закрывают на это глаза
17 августа 2023, 05:37

Фото: официальный сайт посольства России в Вашингтоне

Удар, нанесенный Украиной по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, был откровенным терактом, однако в США не дают никаких оценок действиям Киева. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы помним, как журналисты <...> регулярно в репортажах из горячих точек <...> демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский <...> давно не используется для транспортировки грузов для нужд Вооружённых сил РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой», — отметил посол, слова которого цитирует Telegram-канал российской дипмиссии в США.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.

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#сша
#россия
#украина
#крымский мост
#посол
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«Известия»: Иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» или иноагентами
17 августа 2023, 05:14

Фото: iStock/ronstik

Иностранные консалтинговые компании и их структуры в России начнут вносить в реестр «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Соответствующая поправка к закону об основах госрегулирования торговой деятельности будет рассмотрена Госдумой уже в осеннюю сессию нижней палаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Артёма Кирьянова.
«В условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути, проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», — пояснил депутат. 

По словам Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже запустили процесс «фейковой» перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм. Среди таких компаний парламентарий назвал, в частности, Nielsen, IQVIA и IPSOS.

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#компании
#исследование
#депутаты
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Байден жутким шепотом рассказал об успехах экономики США
Daily Mail: Байден перешел на жуткий шепот, рассказывая об успехах экономики США
17 августа 2023, 04:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему экономических достижений страны в Белом доме перешел на жуткий шепот, пишет Daily Mail.
Издание опубликовало соответствующее видео, на котором американский лидер рассказывает об успехах экономики Соединенных Штатов. Он отметил, что The Wall Street Journal и Financial Times назвали его действия «байденомикой», однако усомнился, что это слова было использовано в положительном ключе.

«Но знаете, что? Она работает», — шепотом сказал Байден, с улыбкой приблизившись к микрофону.

Авторы статьи считают, что президент использовал «жуткий шепот» для того, чтобы продемонстрировать успех налоговых и климатических законов на фоне природных пожаров на Гавайях.

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#президент
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