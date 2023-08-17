В Верховной раде не исключают введения всеобщей мобилизации

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На Украине могут объявить всеобщую мобилизацию, если стране будет угрожать «потеря государственности». Об этом в интервью информационно-политическому порталу «Новости. LIVE» сообщил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране ещё на 90 суток, до 15 ноября.
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Анастасия Чинкова