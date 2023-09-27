В Верховной Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ

Фото: iStock/Mykola Churpita
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что выставление Киеву списка реформ, необходимых для оказания дальнейшей поддержки, является обидным. Об этом сообщает New Voice.
«Реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — заявил Юрчишин в ходе интервью украинскому радио.
По мнению депутата, привязывать реформу САП или БЭБ к предоставлению оружия является недальновидным шагом.
«Обидно, что до этого дошло», — заключил Глава антикоррупционного комитета Рады.
Читайте также:
В США предсказали судьбу Зеленского
«Это капитуляция»: Украина не сможет воевать без поддержки США
В Канаде вновь выразили уважение украинским нацистам
Диана Аванесян