Канцлер Германии Олаф Шольц пошёл против своего народа на поводу у США, зная о подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.