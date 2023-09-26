В Верховной раде признали выборы в 2024 году бессмысленными

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Выборы во время военного положения на Украине не изменят ситуацию в стране. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию «Украинская правда».
Она отметила, что проведение выборов – это длительный процесс, требующий затрат. Кондратюк задалась вопросом, а нужно ли тратить деньги из государственного бюджета на их подготовку, если эти выборы толком не изменят ситуацию в стране?
Кроме того, Кондратюк утверждает, что международные организации могут не признать проведение выборов, назвав их нелегитимными. По этой же причине невозможно внедрение новых технологий, а именно возможности проголосовать в электронном виде.
Напомним, что по законодательству Украины запрещено проводить выборы в период военного положения. Однако в настоящее время это имеет место быть, если парламент большинством голосов поддержит внесение соответствующих изменений в закон.
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Кроме того, Кондратюк утверждает, что международные организации могут не признать проведение выборов, назвав их нелегитимными. По этой же причине невозможно внедрение новых технологий, а именно возможности проголосовать в электронном виде.
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Анастасия Чинкова