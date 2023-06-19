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В Верховной раде Украины заявили о намерении добиваться признания Беларуси страной-агрессором
В Верховной Раде Украины намерены признать Белоруссию страной-агрессором. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на депутата ВР Ярослава Юрчишина.
По его словам, данное решение было принято для того, чтобы призвать к ответственности властей Белоруссии. На сайте Рады соответствующий проект зарегистрирован, однако текст документа отсутствует. Издание отмечает, что с такой инициативой Киев должен обратиться к ООН, Нато, ОБСЕ и национальным парламентам стран.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Киев разместил воинские контингенты у границы с Белоруссией. Об этом заявил МИД РФ.
По его словам, данное решение было принято для того, чтобы призвать к ответственности властей Белоруссии. На сайте Рады соответствующий проект зарегистрирован, однако текст документа отсутствует. Издание отмечает, что с такой инициативой Киев должен обратиться к ООН, Нато, ОБСЕ и национальным парламентам стран.
Анастасия Крестьянова