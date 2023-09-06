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Посещение украинского кладбища государственным секретарем Энтони Блинкеном выглядит очень символично, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в интервью «РИА Новости».
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, и начал свой визит с Берковецкого кладбища, на котором похоронены украинские военные.
Депутат отметил, что это кладбище - лишь небольшая часть тех потерь, которые киевские власти старательно скрывают как от всего мира, так и от собственных граждан.
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«Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления», - прокомментировал ситуацию Белик.
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Евгения Парфентьева