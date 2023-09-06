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В визите Блинкена на киевское кладбище разглядели символизм

Белик: На кладбище в Киеве Блинкен наглядно увидел результаты «контрнаступа»
06 сентября 2023, 17:16
Фото: iStock/Adam Bialek

Фото: iStock/Adam Bialek

Посещение украинского кладбища государственным секретарем Энтони Блинкеном выглядит очень символично, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в интервью «РИА Новости».
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, и начал свой визит с Берковецкого кладбища, на котором похоронены украинские военные.

«Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления», - прокомментировал ситуацию Белик.


Депутат отметил, что это кладбище - лишь небольшая часть тех потерь, которые киевские власти старательно скрывают как от всего мира, так и от собственных граждан.

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#военные
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Суд Евросоюза впервые отменил санкции против российского бизнесмена
06 сентября 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения с 8 апреля 2022 года.
Соответствующее решение суда опубликовано 6 апреля на сайте инстанции. Это прецедентное решение: ранее санкции отменялись только в отношении родственников предпринимателей. Постановление вступит в силу сразу, как только истечет срок подачи апелляции со стороны Совета Евросоюза.

Решение о введении санкций в отношении Шульгина Совет ЕС обосновал тем, что он является влиятельным бизнесменом и 24 февраля 2022 года он участвовал во встрече олигархов с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждают в Совете ЕС, на этой встрече обсуждались дальнейшие  действия в условиях западных санкций.

В апреле 2022 года Шульгин покинул пост генерального директора Ozon и вышел из совета директоров. Тогда Совет ЕС скорректировал формулировку обоснования санкций, назвав его бывшим руководителем Ozon, но сами ограничения оставил в силе.

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#санкции
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#бизнесмен
#владимир путин
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Раскрыты истинные цели программы по большей узнаваемости ЕС в Индии
Политолог Суздальцев оценил программу ЕС по обеспечению узнаваемости своего бренда в Индии
06 сентября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что с помощью программы по поддержанию своего имиджа в Индии Евросоюз борется за расположение и внимание индийской стороны, а также за БРИКС в целом.
«Это борьба за Индию, борьба за БРИКС. Изначально к БРИКС относились снисходительно, а потом увидели огромное внимание большого количества стран мира. Те страны, которые были «беспроблемными» для Запада и ЕС, стали вдруг «проблемными». И конечно, они стараются налаживать контакты и возвращать контроль», — прокомментировал в беседе с RT Суздальцев.

Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн. Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.

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#индия
#страны
#борьба
#ес
#политика
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Немцы поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне с РФ
В бундестаге поблагодарили РФ за несерьезное отношение к словам Бербок о войне
06 сентября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В бундестаге выразили благодарность России за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией, об этом заявил депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
Напомним, в ходе заседания ПАСЕ 24 Бербок сказала, что европейские страны ведут войну против Российской Федерации. Она также призвала союзников оказывать совместную помощь Киеву, а не искать виновных среди своих. 

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны – «у нас война с Россией» - не восприняли всерьез», - прокомментировал ситуацию Койтер.

Он также призвал главу МИД сэкономить на визажистах, деньги на которых выделяются из средств налогоплательщиков, и потратить их на изучение английского языка, намекая на случай, когда Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды».

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#мид
#германия
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ЕК намерена «обеспечить большую узнаваемость бренда ЕС» в Индии
06 сентября 2023, 16:42

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн.
Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.

«Коммуникационная деятельность будет направлена на обеспечение большей узнаваемости бренда ЕС среди широкой общественности в качестве ключевого участника в том, что касается национального развития Индии и её международных или региональных амбиций», — приводит RT текст соответствующего документа.

Также стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен в Киеве намерен объявить о выделении Украине более $1 млрд.

«Энтони Блинкен объявит о новом финансировании Украины на сумму более $1 млрд в рамках визита в Киев, пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа», — приводят argumenti.ru со соответствующую публикацию RT.

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#ес
#индия
#политика
#программа
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Лидеры стран АСЕАН обратились к мировым ядерным державам
Лидеры стран АСЕАН призвали отказаться от ядерного оружия
06 сентября 2023, 16:08

Фото: iStock/Gerasimov174

Лидеры стран АСЕАН призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия. Об этом они написали в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте.
Помимо этого, они призвали использовать космические ресурсы исключительно в мирных целях, направляя их действие на общее благо человечества.

Также политики выразили обеспокоенность медленными темпами ядерного разоружения. Они призвали как можно быстрее выполнить эти требования. В частности, обращение было направлено в сторону крупных мировых держав.

Лидеры АСЕАН объяснили свои требования тем, что только полный отказ от использования ядерного вооружения позволит обезопасить человечество и не допустить начала уничтожающей ядерной войны.

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#ядерное оружие
#страны
#запрет
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Полковник раскрыл возможное будущее Суровикина
Военный эксперт Матвейчук рассказал, куда делся генерал Суровикин
06 сентября 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами России.
Военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвейчук рассказал «Радио 1», что в отношении генерала могли провести расследование после мятежа Пригожина. А сейчас руководство думает о его дальнейшей судьбе.  
«Так как он был близким другом Пригожина, я полагаю, что после марша на Москву, в отношении Суровикина были проведены следственные действия, пытались выяснить, по всей видимости, виноват он в этом или нет, участвовал или нет. И сейчас он отдыхает и ждёт нового назначения», — сказал Матвейчук.
На вопрос, мог ли быть Суровикин замешан в мятеже Пригожина, военный эксперт отметил, что он, вероятно, чист.  Полковник отметил, что Суровикина могут оставить в оборонном ведомстве, однако есть и другие версии.
«Я слышал, что он должен был уехать в Ливию советником маршала Халифы Хафтара, но официально никаких данных по нему нет. Наверное, он находится под надзором и каких-то решений по нему не принято», — сказал военный эксперт.
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#расследование
#минобороны рф
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Новый министр обороны Британии допустил глупую ошибку
LBC: министр обороны Британии Шаппс перепутал ВМС и ВВС
06 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/nevenmn

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью радиостанции LBC перепутал военно-морские силы (ВМС) страны с военно-воздушными (ВВС).
Шаппс заявил, что британские авианосцы находятся в эксплуатации Королевских ВВС, однако это является ошибкой – они подконтрольны ВМС страны.

Ранее эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн заявил, что отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса негативно скажется на Украине. Он уточнил, что нынешний министр Грант Шаппс не имеет военного опыта, который был у Уоллеса, поэтому кардинально поменяется политический стиль.

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#великобритания
#вмф
#минобороны
#министр
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Президент Чехии призвал сдержанно относиться к оценке прогресса ВСУ
06 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/Olena_Z

Необходимо быть сдержанным в оценке реальной ситуации на полях СВО, поскольку прорыв ВСУ на одном участке фронта еще ничего не означает, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Idnes.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Отмечается, что Работино осталось только на карте, фактически город полностью разрушен.

«С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены», - прокомментировал ситуацию Павел. 

Именно поэтому чешский лидер считает, что необходимо оставаться более сдержанными в оценке ситуации и не делать преждевременных выводов. ​

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#военные
#чехия
#запорожская область
#сво
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Блинкен: США увидели прогресс в украинском контрнаступлении
06 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным. Об этом он рассказал в рамках своей поездки в Киев на выступлении у украинском МИД.
«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе», - заявил Блинкен.

По его словам, Украина должна быть способна обеспечивать сильный сдерживающий фактор и обладать достаточными оборонными способностями.

6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом.

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#мид
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