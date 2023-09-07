В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник

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В Волгоградской области был обнаружен и нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает администрации Волгоградской области.
«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - приводятся слова главы региона Андрея Бочарова.
По информации Mash, целью для нанесения удара была воинская часть в Городищенском районе. Таким образом, Волгоградская область впервые подверглась вражеской атаке.
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