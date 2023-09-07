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В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник

07 сентября 2023, 15:45
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Волгоградской области был обнаружен и нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает администрации Волгоградской области.
«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - приводятся слова главы региона Андрея Бочарова.

По информации Mash, целью для нанесения удара была воинская часть в Городищенском районе. Таким образом, Волгоградская область впервые подверглась вражеской атаке.


7 сентября украинская сторона предприняла сразу несколько попыток атаковать беспилотниками Ростовскую и Брянскую области, также один дрон был сбит в подмосковном Раменском. Уточняется, что БПЛА летел в сторону Москвы.

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#бпла
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Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты
07 сентября 2023, 16:02

Фото: iStock/elena_larina

Украина получила возможность и уже начала экспортировать зерно, используя хорватские порты. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свиреденко.
«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сообщила министр.

Она уточнила, что в Киеве придают данному логистическому маршруту особенное значение, которые можно будет использовать для торговли между Хорватией и Украиной после окончания конфликта с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна.

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#президент
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#сделки
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#поставки
#киев
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В Армении оценили отношения с Россией
В МИД Армении назвали отношения с Россией рабочими
07 сентября 2023, 15:32

Фото: iStock/irgit

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что страна находится с Россией в рабочих отношениях, их не стоит расценивать как напряженные.
«C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность», - рассказал Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что работа с российской стороной продолжается по всем вопросам. Замминистра добавил, что страна не планирует выход из ОДКБ.

Напомним, в Москве осудили последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми. 3 сентября Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Он также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

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#отношения
#интервью
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Iltalehti: ВВС США начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми
07 сентября 2023, 15:29

Фото: istock / naumoid

Соединенные Штаты продолжают ведение переговоров с Финляднией по оборонному сотрудничеству под названием Defence Cooperation Agreement (DCA). Военно-воздушные силы США приступят к использованию инфраструктуры аэропорта Рованиеми, находящегося в 760 километрах от Сант-Петербурга. Об этом пишет финская газета Iltalehti.
«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил... что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — сообщает газета.  Кроме того, Саули Ниинистё сообщил, что переговоры по DCA продвигаются хорошо.
Также США в процессе подготовки оборонных двухсторонних соглашений со Швецией и Данией

Ранее Марат Баширов заявлял, что Финляндия запугивает ядерной войной для отвлечения от экономических проблем.

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#финляндия
#запад
#аэропорт
#сша
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Политолог Баширов: Финляндия пугает ядерной войной, чтобы отвлечь от проблем в экономике
Политолог Баширов объяснил слова президента Финляндии об угрозе атомной войны
07 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/naumoid

Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерёг об опасности эскалации конфликта на Украине. Глава государства призвал «серьёзно относиться к риску применения атомного оружия».
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен, что никакой угрозы применения ядерного оружия нет. В беседе с «Радио 1» он отметил, что таким образом финский лидер пытается отвлечь граждан от внутренних проблем.
«Господин президент пытается сейчас как-то обосновать своим избирателям, что власти Финляндии думают о безопасности. Ведь там сейчас много проблем, связанных с потерей рабочих мест, с тем, что нужно больше платить за бензин. Вот они и спасают финнов от мифической ядерной войны. Но никакой ядерной войны не будет, никаких ядерных ударов не будет ни с нашей стороны, ни со стороны стран НАТО, в том числе Америки. Потому что цель США во всём происходящем – ослабить Европу, но не уничтожить её. А применение ядерного оружие уничтожит рынки сбыта в Европе», — сказал Баширов.
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#сша
#оружие
#политолог
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
#украина
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Член ОП Данюк раскрыл цели программы США по укреплению «американо-немецкой дружбы»
Член ОП Данюк: Такая программа может обеспечить влияние США в Германии
07 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказал мнение о том, что объявленная Госдепом США программа по обмену для молодых людей из США и Германии направлена, в первую очередь, на распространение влияния Штатов среди немцев.
«Благодаря работе с молодёжными лидерами, с экспертным сообществом, с выдающимися и талантливыми студентами они формируют прослойку внутри разных стран из студентов, которые лояльны к политике США. Такая молодёжь готова американские ценности и нарративы ретранслировать в самых разных сферах — от государственного управления до НКО, бизнеса и так далее», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений». В рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.

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#сша
#ценности
#германия
#политика
#программа
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Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Страны и институты ЕС пообещали Украине помощи в два раза больше, чем США
07 сентября 2023, 14:16

Фото: iStock/artJazz

Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
Отмечается, что общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.

Глава проекта по мониторингу международной помощи Украине отметил, что Европа в короткие сроки перешла к многолетней программе поддержки Украины. 

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. По словам Рябкова, такая американская инициатива служит напоминанием всем экономическим операторам, насколько рискованно иметь дела с США.

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#сша
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#мид
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#нато
#всу
#активы
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В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины
Форманчук: Поставки снарядов с ураном поставят крест на экспорте зерна Киевом
07 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/Andrey Iudin

Украина больше не сможет экспортировать зерно из-за применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в интервью «РИА Новости».
Напомним, вчера в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Штаты передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.

«Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест», - прокомментировал ситуацию Форманчук.

По словам эксперта, ​некоторые европейские страны уже отказываются импортировать к себе ​зерно из Украины.

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#зерно
#экспорт
#страны
#боеприпасы
#украина
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США намерены укрепить «американо-немецкую дружбу»
07 сентября 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/3dmitry

Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений».
Уточняется, что в рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.

При этом, на эти цели планируется потратить более $12,8 млн.

«Основная цель программы — мотивировать американскую и немецкую молодёжь к изучению общества и культуры друг друга посредством образовательных обменов, одновременно содействуя развитию американо-германских дружеских отношений, основанных на общих ценностях демократии», — приводит RT текст соответствующего документа.

До этого заместитель руководителя отечественного МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны, входящие в НАТО, сделали ставку на вредоносную экспансию в зоне интересов России.

«Страны НАТО сделали ставку на вредоносную экспансию и напористое освоение территорий в зоне интересов РФ, заявил замглавы МИД РФ Рябков», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию ТАСС.

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#сша
#мид
#нато
#германия
#политика
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Песков назвал незаконными планы по изъятию в США имущества россиян
07 сентября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на идею по передачи конфискованного имущества граждан России Вооруженным силам Украины.
Политик назвал подобные действия незаконными и реакция Кремля на действия Вашингтона негативна. 

«В любом случае восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — дал комментарий Песков журналистам.
Он добавил, что случаи незаконного изъятия личного имущества у граждан России за рубежом будут преданы огласки и не останутся без внимания. Песков заявил, что уже ведутся разбирательства по случаям удержания денежных средств и активов.

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