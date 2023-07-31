В Воронежской области задержали троих пособников «Правого сектора»*

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ФСБ задержала трех жителей Воронежской области, которые передавали запрещенному «Правому сектору»* данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.
Установлено, что граждане РФ работали в интересах украинских националистов и оказывали им финансовую и иную помощь. Сообщается, что деятельность «Правого сектора»*, направлена против безопасности России.
В отношении трех жителей Воронежской области возбуждено уголовное дело за госизмену.
Ранее, в Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
В отношении трех жителей Воронежской области возбуждено уголовное дело за госизмену.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Анастасия Крестьянова