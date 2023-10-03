В ВСУ заявили, что Зеленскому пора снять одежду цвета хаки

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране. Такое заявление сделал экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью изданию Politico.
«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — считает Омелян.
По его словам, украинцы устали от воровства и коррупции в стране, также из-за этого еще больше украинских военных могут погибнуть.
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