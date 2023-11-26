В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике

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В Якутии, в городе Удачный, выброс метана на руднике унёс жизни трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Спасатели МЧС России работают на месте происшествия для устранения последствий выброса метана на руднике. По предварительным данным, 5 человек пострадали, из них, к сожалению, 3 погибли», — доложили в ведомстве.На место происшествия направлены 12 спасателей и две единицы специальной техники. В настоящее время проводится эвакуация.
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