В Японии из-за антироссийских санкций серьёзно страдают рыбаки

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Японские рыбаки лишены доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.
Об этом пишет Hokkaido Shimbun.
Таким образом рыбакам с Хоккайдо придется ловить рыбу в районе полуострова Немуро. Они заявили, что правительству необходимо компенсировать потери. Также, по их словам, пока Россия и Япония не улучшат отношения, заниматься промыслом практически невозможно.
Для Японии данная ситуация ставит крест на надежде вернуть территории: японское правительство всегда заявляло, что активность их рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий», пишет автор статьи. Но в случае, если промысел в районе Курил станет невозможен, тогда разговоры о возвращении территорий вообще не имеет смысла, сказано в материале.
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«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — делятся неудачами рыбаки.
Для Японии данная ситуация ставит крест на надежде вернуть территории: японское правительство всегда заявляло, что активность их рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий», пишет автор статьи. Но в случае, если промысел в районе Курил станет невозможен, тогда разговоры о возвращении территорий вообще не имеет смысла, сказано в материале.
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Мария Фирсова