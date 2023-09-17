В Японии рассказали о тайне Украины

Информация о численности населения Украины находится в секрете, и из-за долгосрочного конфликта ситуация может привести к уменьшению украинской нации, заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии, Масару Сато, в беседе с изданием Nihon Keizai.