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Информация о численности населения Украины находится в секрете, и из-за долгосрочного конфликта ситуация может привести к уменьшению украинской нации, заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии, Масару Сато, в беседе с изданием Nihon Keizai.
Сато отметил, что последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и на тот момент в стране насчитывалось 47 миллионов жителей.
Бывший аналитик также отметил, что в Украине осталось недостаточно мужчин в призывном возрасте, и коэффициент воспроизводства населения снизился до 0,7. Он подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезными демографическими вызовами и что украинцы как этническая группа могут столкнуться с риском исчезновения.
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«Что произошло с тех пор, неизвестно. А в настоящее время это является государственной тайной», — подчеркнул Сато. Согласно данным июньского отчета Украинского института будущего, население страны насчитывает 29 миллионов человек.
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Артем Кузьмин