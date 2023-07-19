В Японии считают возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского

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Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа станет катастрофой для Украины и Зеленского. Об этом в своей статье для издания Wedge Infinity написал японский журналист Акира Сайто.
Не так давно Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет прекратить украинский конфликт за 24 часа. По его словам, ему будет достаточно сказать Зеленскому «Хватит!» и призвать его к заключению мирного соглашения.
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Александр Бойцов