В Японии сообщили о неспособности армии дать отпор Китаю

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Силы самообороны Японии не могут полноценно защитить страну и нуждаются в дополнительных ресурсах, чтобы перехватить атаки и нанести контрудары на фоне растущей китайской угрозы.
Об этом сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида, пишет South China Morning Post.
По словам Есидаы, власти хотят, чтобы общественность понимала ситуацию с безопасностью.
Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов. Такой шаг со стороны мировых производителей вооружения может нанести сильный удар по местным производителям.
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Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями. Именно поэтому было принято решение увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта и фундаментально укрепить наши возможности в соответствии с 3 ключевыми документами оборонной политики», — сказал Есихидэ Есида.
«Интерес к нашей обороне растёт, поскольку общественность воочию видит провокации Северной Кореи и Китая. Опросы показывают, что люди поддерживают увеличение расходов на оборону», —заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида.Также он добавил, что Японии требуется развивать расширенный потенциал сдерживания, «в числе которого стратегии с использованием ядерного оружия США».
Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов. Такой шаг со стороны мировых производителей вооружения может нанести сильный удар по местным производителям.
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Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
Мария Фирсова